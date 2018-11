Roma, anziana alla guida travolge e uccide un pedone

Investimento mortale alle porte di Roma: una donna di 74 anni ha travolto su via Casilina un romeno di 49 anni residente a Mentana. Per l'uomo all'arrivo in ospedale non c'era più nulla da fare. Da una prima ricostruzione sembra che la vittima abbia attraversato all'improvviso fuori dalle strisce pedonali. La conducente è risultata negativa agli accertamenti sull'assunzione di alcol e droga. L'auto è stata posta sotto sequestro.