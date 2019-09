Violenza nella Capitale 19 settembre 2019 20:50 Roma, aggressione razzista a un tassista indiano: arrestati due 18enni Hanno preso a calci il taxi, picchiato e insultato il guidatore, e rubato il suo cellulare e lʼincasso della giornata. Si cerca ancora il terzo aggressore

A Roma, aggressione razzista a un tassista 57enne di origine indiana. I responsabili sono due fratelli di 18 e 19 anni e un terzo, di cui ancora non si conosce l’identità, che hanno preso a calci e pugni il taxi, per poi picchiare l’uomo e rubargli il cellulare e l’incasso giornaliero. Non sono mancati gli insulti razzisti. I due fratelli sono stati arrestati, mentre ancora si cerca il terzo aggressore.

La dinamica dell’aggressione - I tre ragazzi, a bordo di un’auto, hanno inizialmente tagliato la strada al taxi in via Satirico, insultando pesantemente l’uomo. Poi, dopo aver percorso contromano la circonvallazione Appia, sono riusciti a raggiungerlo a un semaforo rosso di piazza Finocchiaro Aprile, dove è iniziata l’aggressione.

L’arresto e le accuse - I Carabinieri del commissariato san Giovanni sono però riusciti a risalire alla targa della macchina a noleggio degli aggressori grazie a un video girato da un passante. Gli agenti sono quindi risaliti all'identità del guidatore e hanno rintracciato il mezzo in via Praia a Mare, in prossimità di un hotel dove alloggiavano i due fratelli. All'interno della loro stanza e del veicolo a noleggio, i Carabinieri hanno trovato due panetti di hashish, uno di marijuana e il cellulare del tassista. Le indagini si sono poi spostate nell'abitazione dei due, dove sono stati rinvenuti numerosi altri panetti di droga, un estrattore di fumo e 15 barattoli contenenti fertilizzante minerale. Nel cellulare dei due ragazzi erano presenti messaggi relativi all'attività di spaccio e una foto di un’ingente somma di denaro. I fratelli sono stati arrestati con l’accusa di rapina l'aggravante dell'odio razziale e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Continuano le indagini per rintracciare il terzo ragazzo aggressore.