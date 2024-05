Roma, gli scontrini in nero al bar dell'Agenzia delle Entrate: cosa è cambiato?

L'inviato di "Striscia la Notizia" Jimmy Ghione è tornato all'Agenzia delle Entrate Roma 6 a poco più un anno dall'aggressione da parte del barista che non emetteva scontrini fiscali nella caffetteria. Come si vede nel servizio del 21 marzo 2023, l'uomo si era scagliato contro Ghione e il cameraman facendolo cadere sulle sedie. A quel tempo, il direttore della comunicazione dell'ente di riscossione Sergio Mazzeri aveva promesso interventi immediati ma, come mostra un altro servizio, l'attività in nero del barista è proseguita senza interruzioni.

Dall'esterno dell'Agenzia delle Entrate, il bar che commetteva irregolarità fiscali sembra chiuso ma all'ingresso una guardia vieta alla troupe del tg satirico di verificare la situazione. A quel punto si palesa una rappresentante del direttore provinciale che rimanda la questione all'ufficio comunicazione dell'ente. Ghione prova quindi a prendere contatti ma la email di risposta è di chiusura: "Al momento non sono previste interviste da parte dei rappresentanti dell'Agenzia". Dopo un anno, dal "tempio" della legalità tributaria nessuna risposta è arrivata sulla chiusura del bar.