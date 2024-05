Non era stata fatta scendere dall'auto, lungo il Grande raccordo anulare di Roma, dalla madre, infuriata con lei per quel 5 in latino che le avrebbe abbassato la media del 9. La 16enne trovata a vagare dai vigili all'altezza della Galleria Appia, mentre accanto a lei sfrecciavano le auto del lunedì sera, il giorno dopo ha ritrattato la versione che inizialmente, in lacrime, aveva raccontato ai suoi soccorritori e ripetuto negli uffici di Ponte di Nona del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. "Mi sono allontanata da casa da sola", ha riferito, scagionando di fatto la madre, una 40enne, per la quale nel frattempo era scattata una denuncia per maltrattamento di minore. Ma ora gli investigatori vogliono vederci chiaro.