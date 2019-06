Roma, 26enne morto per entrare al rave: si indaga per omicidio colposo | Salvini attacca il rettore de La Sapienza

Salvini attacca il rettore: "Perché tollera l'illegalità?" - Arriva l'affondo di Matteo Salvini sulla morte di Roma, con il vicepremier che attacca il rettore dell'università La Sapienza e dichiara: "È inaccettabile morire a 26 anni per partecipare a un concerto illegale all'interno di una università pubblica come La Sapienza. La responsabilità di questa morte è anche di chi permette queste illegalità da troppo tempo, tra occupazioni di aule e feste non autorizzate con uso e abuso di alcolici e altre sostanze. Proprio il 13 giugno, nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Roma, era stato affrontato il tema dei rave, e ora che ci è scappato il morto il rettore è chiamato a risponderne. Domanderò al collega Bonafede quante denunce ed esposti sono fermi in Procura e su quali scrivanie. Mi aspetto che vengano ripristinati legalità e diritto allo studio per tutti, con la liberazione di ogni spazio occupato abusivamente e la sospensione di ogni attività illecita. La pacchia deve finire per rispetto delle migliaia di studenti e professori che vanno in Università per imparare e lavorare, non per fare casino". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.



Quali responsabilità sull'organizzazione del party - Sul caso c'è una seconda informativa alla quale sta lavorando la Digos e che sarà presto inviata alla Procura e riguarda il party abusivo organizzato all'interno dell'ateneo: gli investigatori stanno analizzando le immagini della serata e al vaglio ci sono sia la posizione degli organizzatori alla Sapienza sia di chi ha la giurisdizione sugli spazi dell'ateneo.