Roma, 22enne aggredita e violentata mentre fa jogging al parco

Aggredita alle spalle, trascinata a terra e abusata da uno sconosciuto in pieno giorno in un parco della Capitale. E' l'incubo che ha vissuto una ragazza di 22 anni venerdì mattina, intorno alle 7, mentre faceva jogging a Villa Gordiani , area verde sulla Prenestina, alla periferia della città.

Il racconto della 22enne La giovane, tra le lacrime, ha raccontato alla polizia che mentre correva lungo uno dei sentieri del parco un uomo è sbucato fuori all'improvviso e l'ha aggredita alle spalle. L'avrebbe afferrata con forza, fatta cadere a terra e trascinata in un angolo meno visibile. Le avrebbe anche coperto la bocca con una mano per impedirle di urlare, di chiedere aiuto. Poi ha abusato di lei.

Solo quando quell'uomo si è allontanato, la ragazza sconvolta è riuscita a chiedere aiuto. La ragazza è stata soccorsa e portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Subito sono scattate ricerche in zona per risalire all'uomo descritto dalla ventiduenne.

Indagine in corso Sulla vicenda indaga ora la Squadra Mobile. La polizia ha isolato l'area indicata dalla giovane come teatro dell'aggressione e sono stati effettuati rilievi per individuare eventuali tracce lasciate dal responsabile. Gli investigatori stanno anche vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso l'aggressore.