Rogo all'ospedale di Tivoli, l'autopsia: una vittima uccisa dal fumo, le altre dallo shock termico

La Procura di Tivoli indaga per incendio colposo e omicidio plurimo colposo

Intanto la Procura di Tivoli continua a indagare per incendio colposo e omicidio plurimo colposo. Sono stati acquisiti i certificati e la documentazione di prevenzione incendi della struttura ospedaliera, per confermare l'ipotesi del malfunzionamento dei sistemi antincendio, sensori di rilevamento dei fumi, porte tagliafuoco e dispositivi di spegnimento. Al termine delle autopsie i corpi verranno restituiti ai familiari. Gli aspetti che le indagini e i rilievi dovranno chiarire sono molteplici. Uno di questi è quello legato all'impianto antincendio del nosocomio. Infatti sembrerebbe che sia i sistemi di auto spegnimento che quelli di contenimento delle fiamme, ovvero le porta tagliafuoco e il sistema d'allarme, non siano entrati in funzione nemmeno quando, oltre ai fumi, si sono propagate anche le fiamme. Un altro aspetto, ancora al vaglio dei vigili del fuoco, è quello relativo al punto da dove si eèsprigionato l'incendio.