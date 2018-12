Rifiuti, Costa: "A Roma la soluzione c'è, nessuna emergenza"

"Non c'è un'emergenza rifiuti a Roma, ma uno stato di sofferenza che già da domani dovrebbe trovare soluzione". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, aggiungendo di aver parlato con il sindaco Raggi e con il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti. "Mi stanno dimostrando che la vogliono risolvere subito, tanto che si sta discutendo su come collocare i rifiuti fino a quando non si trova una soluzione migliore per il picco di Natale".