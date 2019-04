Proteste anti-nomadi Roma, gli abitanti: non ci muoviamo da qui

Dopo le proteste dei giorni scorsi gli abitanti di Torre Maura, alla periferia di Roma, sono tornati di nuovo in strada a "presidiare" il centro di accoglienza che avrebbe dovuto ospitare alcune famiglie di nomadi. "Non andremo via da qui fino a quando non sarà stato trasferito l'ultimo rom - dicono alcuni - ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. Non possiamo stare a guardare".