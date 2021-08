ansa

La polizia di Ostia ha disposto la chiusura per cinque giorni di un noto stabilimento balneare per assembramento. All'interno della struttura erano infatti presenti circa 2.500 persone, anche se il conta persone ne segnalava solo 230. E' stato inoltre riscontrato il mancato distanziamento sociale. Per questo motivo uno dei soci del locale, presente sul posto, è stato sanzionato per il non rispetto delle disposizioni anti-Covid.