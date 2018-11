Ossa in Nunziatura, la polizia scientifica recupera altri resti umani

Nuovo sopralluogo della polizia scientifica nella Villa Giorgiana della Nunziatura Apostolica, dove la scorsa settimana sono state ritrovate ossa umane sulle quali sono in corso verifiche. I nuovi scavi hanno portato alla luce altri frammenti di ossa che saranno così esaminati per arrivare a dare le prime risposte. Ancora da ricostruire anche le strutture ossee per accertare se i resti appartengano a due o più scheletri.

Il nuovo sopralluogo è stato deciso d'intesa con la procura di Roma e l'ispettorato vaticano. Gli inquirenti sono tornati sul luogo per recuperare altri resti utili all'identificazione dello scheletro principale del quale mancano al momento gli arti inferiori. Recuperati frammenti di cranio e della mandibola mentre proseguono le verifiche di accertamento del sesso.



Sono state isolate e inviate al Laboratorio di Genetica Forense alcune parti utili per poter estrarre il Dna dalle ossa trovate nella Nunziatura Apostolica alcuni giorni fa. Per avere qualche risposta si dovrà aspettare circa una settimana dall'estrazione del Dna. Lunedì la polizia scientifica, assieme a Giovanni Arcudi, direttore di Medicina Legale dell'Università Tor Vergata e perito nominato dal Vaticano, e al dirigente medico della Polizia Enza Livieri, hanno iniziato a esaminare i resti.



L'ipotesi più probabile al momento è che appartengano a una sola persona. Rimane da stabilire con certezza l'epoca del decesso, sicuramente non recente, come l'età e il sesso. Mancherebbero, infatti, parti importanti di strutture ossee come nel caso del bacino.