No vax schedano su Facebook la famiglia del bimbo immunodepresso che ha sconfitto la leucemia

Nome, cognome, professione e interessi: una vera e propria schedatura quella apparsa sulla pagina Facebook no vax "Genitori e bambini liberi e sani - popolo unico" ai danni della famiglia di un bambino romano di 8 anni, immunodepresso dopo aver sconfitto la leucemia. Il piccolo è assente da scuola da un anno, ma presto potrà tornare in classe (senza frequentare la mensa né fare ricreazione insieme agli altri) perché l'unico suo compagno non in regola con i richiami vaccinali ha cambiato istituto. Nel post i no vax invitano a condividere le foto dei suoi familiari.

Accanto a ogni nome sono correlati i link che rimandano ai loro profili Facebook. Il post si chiude con un invito: "Fatevi un giro su bacheche e foto e fatevi la vostra opinione". Tra i commenti si legge: "Ho appena postato una foto del bel quadretto familiare. Fatelo tutti, facciamoli vergognare a 'sti pietosi. Strumentalizzare un figlio per trenta denari".



Sulla bacheca Facebook del gruppo no vax c'è anche una foto che ritrae il bimbo con i suoi genitori in udienza da Papa Francesco. Si tratta di un'udienza privata riservata all'Ail e ai malati di leucemia. Per i no vax, invece, è la prova che stanno mentendo: "Hanno problemi a mandare il figlio a scuola e non si preoccupano delle 6mila persone in udienza dal Papa?". Ora la famiglia del piccolo è spaventata e ha dato mandato all'avvocato di denunciare gli autori dei post per minacce.