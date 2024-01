"Multopoli", la funzionaria che ha portato alla luce lo scandalo a Roma: "Punita per aver svolto il mio lavoro"

"Le Iene" nella prima puntata del 2024 tornano sul caso della Multopoli romana, nata dalle segnalazioni della dipendente comunale Emma Coli. La donna, impiegata presso il Comune della Capitale, sollevò lo scandalo delle multe cancellate tra il 2010 e il 2015 a personaggi famosi, autorità, giornalisti, imprenditori vip per un totale di 132 mila sanzioni cancellate e un buco nelle casse dell'amministrazione per un totale di 17 milioni di euro. All'epoca le multe furono cancellate con documenti e firme false, auto di privati cittadini che venivano fatte passare come vetture di forze dell'ordine in servizio.



Roberta Rei ha provato intervistare alcuni imprenditori del centro storico della Capitale, i quali si sono visti cancellare magicamente le multe. I verbali per l'annullamento delle loro multe avevano un minimo comune denominatore: la firma del comandante Maurizio Virciglio che non ha voluto rispondere alle domande dell'inviata.

"Pensi che lavorando bene fai anche del bene alla tua città, invece la vedi ridotta in queste condizioni - dice oggi Emma Coli all'inviata del programama di Italia 1, Roberta Rei -. Sono stata punita per aver svolto il mio lavoro nell'interesse dell'amministrazione. Qui in Italia ci sono cittadini di Serie A e Serie B". Sull'inchiesta nata dalla denuncia di Emma si è abbatuta la prescrizione: "Una persona che si dichiara innocente dovrebbe opporsi alla prescrizione, in realtà nessuno si è opposto alla prescrizione". Neppure Pasquale Pelusi, l'ex dirigente generale dalla cui utenza informatica sarebbero state cancellate multe per oltre 300 mila euro in appena 14 giorni. A "Le Iene" Pelusi dice: "Emma Coli è sempre stata una di quelle che ha creato fantasiose anomalie". La Corte dei Conti ha anche assolto lo scorso maggio Pelusi e i dirigenti che erano accusati del danno erariale: una sentenza duramente criticata dai pm.

L'unica a pagare in questa storia è proprio Emma Coli che, nel corso degli anni, ha subito per questa vicenda ricevendo sospensioni, avvertimenti disciplinari e decurtazioni dello stipendio: "Mi dovrebbero restituire circa 13 mila euro di quello che mi è stato decurtato", denuncia la funzionaria a "Le Iene".Il programma di Italia 1 aveva chiesto già spiegazioni a Virginia Raggi, ma senza successo. A maggio 2023 Emma Coli aveva mandato una richiesta di annullamento delle sanzioni al nuovo sindaco Roberto Gualtieri. Non avendo ricevuto nessuna risposta, la dipendente si è ripresentata da Gualtieri con Roberta Rei per consegnare personalmente la sua lettera.



