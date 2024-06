Morte di Satnam, sindacati di nuovo in piazza a Latina contro caporalato

Lavoratori "senza diritti", sindacati e il campo largo dei partiti di opposizione in piazza a Latina contro il caporalato. La manifestazione è stata promossa dopo la tragedia di Satnam Singh, il bracciante indiano morto dopo essere stato abbandonato in strada con il braccio amputato. Dalle autolinee di Latina si snoderà un corteo a cui parteciperanno anche 2mila lavoratori indiani. La manifestazione è organizzata dalle sigle sindacali Uila-Uil e Fai-Cisl di Latina. I sindacati hanno proclamato per l'occasione otto ore di sciopero.