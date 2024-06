Morte Satnam a Latina, il presidente della comunità indiana nel Lazio: "Trattato come un animale"

Gurmukh Singh ha parlato di una situazione sempre più difficile per i lavoratori indiani: "Dobbiamo chiedere giustizia, quello che è successo non deve succedere mai. Parliamo di giustizia, ma ogni giorno muore Satnam Singh. I nostri ragazzi hanno paura di perdere il lavoro e spesso rimangono in silenzio, per questo chiediamo più controlli dentro le case e dentro le aziende". "Siamo passati davanti a questa azienda criminale e ci sono ancora persone che lavorano - ha detto uno dei lavoratori indiani in collegamento con "Mattino Cinque News" -. Non so che controlli abbiano fatto, però se i controlli devono aumentare se mettono in una cassetta in un braccio tagliato. Le persone che non hanno documenti hanno sempre molta paura di uscire di casa".