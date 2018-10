Morte Desirée, le indagini: ragazzina stuprata da non cosciente | Fermati due immigrati irregolari

I fermati sono i due cittadini senegalesi Mamadou Gara (26 anni) e Brian Minteh (43), irregolari in Italia. Entrambi sono ritenuti responsabili, in concorso con altre persone in via di identificazione, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario.



Mercoledì la polizia ha ascoltato in Questura, fino a tarda sera, alcuni testimoni che il giorno della morte di Desirée e nei giorni precedenti hanno frequentato lo stabile abbandonato di via dei Lucani, nel cuore di San Lorenzo, dove è stata trovata senza vita la 16enne. Le indagini si sono concentrate su sei persone in particolare.