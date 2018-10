Morte Desirée, le indagini: ragazzina stuprata da non cosciente | Fermati due immigrati irregolari

I fermati sono i due cittadini senegalesi Mamadou Gara (26 anni) e Brian Minteh (43), irregolari in Italia. Entrambi sono ritenuti responsabili, in concorso con altre persone in via di identificazione, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario.



Caccia a complici, si cercano altri 2 - Nel frattempo è caccia ai complici dei due senegalesi fermati per lo stupro e l'omicidio di Desirée. Gli investigatori della squadra mobile di Roma stanno cercando almeno altre due persone che sarebbero coinvolte nella morte della ragazza. Il branco è stato identificato dopo una serie di testimonianze e rilievi effettuati nello stabile di via dei Lucani, nel cuore di San Lorenzo, dove è stato trovato il corpo della 16enne.



"Non cosciente per ore, abusata più volte" - A quanto ricostruito dagli investigatori, Desirée sarebbe stata non cosciente per ore a causa di un mix micidiale di droghe e poi abusata più volte da più persone. La 16enne avrebbe assunto droga già nel pomeriggio del 18 e avrebbe perso coscienza per poi morire nella notte. In quel lasso di tempo, mentre dallo stato di incoscienza si passava alla morte, si sarebbero consumati gli abusi.



Salvini: "I vermi pagheranno" - Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Grazie alle forze dell'ordine. Farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia".