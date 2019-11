Migranti, Cassazione: "Non è retroattivo il ddl Salvini"

Non si applica retroattivamente il ddl sicurezza bis voluto dall'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con l'introduzione di norme più rigide in tema di immigrazione e sicurezza urbana. Lo hanno deciso le Sezioni Unite civili della Cassazione, dopo orientamenti contrastanti tra gli stessi "ermellini". La sentenza riguarda un ricorso del Viminale contro tre casi di concessione di permessi di soggiorno per motivi umanitari.