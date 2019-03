Manuel Bortuzzo: "Se incontrassi chi mi ha sparato riderei"

"Dove mi vedo tra 10 anni? Spero in piedi". Lo ha detto Manuel Bortuzzo , il 19enne nuotatore veneto rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito nella notte tra il 2 e 3 febbraio alla periferia sud di Roma . "Incontrare chi mi ha sparato? Non cambierebbe nulla, ma se me lo trovassi davanti mi metterei a ridere perché non ha senso quello che hanno fatto. Non si tratta di perdonarli o meno", ha aggiunto.

Voglia di Olimpiadi - Manuel ha già ampiamente dimostrato la sua grande forza di volontà tornando in acqua ad allenarsi (GUARDA IL VIDEO) a poco più di un mese di distanza dall'aggressione di cui è stato vittima. E ora le sue parole non lasciano spazio al rancore ma solo alla voglia di non arrendersi: "Il mio obiettivo erano le Olimpiadi e non è cambiato, la speranza c'è sempre", ha detto il 19enne nel corso di un incontro con i media al centro federale di Ostia. Nella sua testa, però, al momento non c'è l'idea di partecipare alle Paralimpiadi: "Non ci penso. Voglio prima vedere dove posso arrivare", ha risposto sull'argomento.



Non è questione di perdono - "Non si tratta di perdonare o meno, quello che hanno fatto non ha senso" ha detto Manuel riferendosi a chi gli ha sparato quella notte a Roma cambiandogli per sempre la vita.



Guardare avanti - Manuel riesce comunque ad essere positivo e a pensare che, in fin dei conti, poteva persino andare peggio. "Per guardare avanti non bisogna guardare indietro. C'è un problema logistico ma sono quello di sempre. Potevo battere la testa e non essere più me stesso", ha raccontato il giovane nuotatore azzurro.