Manuel Bortuzzo: Bebe Vio la mia eroina, mi riprenderò grazie a lei

Ogni tanto Manuel piange, sa che la sua vita non sarà più la stessa, le sue gambe non torneranno più a sorreggerlo dopo che un proiettile sparato da Lorenzo Marinelli e dal complice Daniel Bazzano gli ha tranciato la spina dorsale. Lui però non si è perso d'animo, e ripensando ai due malviventi dice: "Sinceramente, non me ne frega niente adesso. Voglio solo concentrarmi su me stesso, pensare ai miei amici, a migliorare la mia condizione. Non vedo l’ora di tornare a casa, anche se, mi sa, dovremo cambiarla: è a tre piani, non va più bene".



Della sparatoria ricorda solo che era ad una macchinetta delle sigarette con la sua fidanzata, Martina. Poi il colpo di proiettile, il forte dolore alla schiena e la caduta a terra. Al suo risveglio si è ritrovato in ospedale, paralizzato dalla vita in giù. Ora al suo fianco ci sono la famiglia, gli amici e migliaia di sostenitori che si sono appalesati tramite i social: "Attraverso il mio smartphone ho potuto vedere personalmente la valanga di messaggi, di solidarietà e di auguri, che mi stanno arrivando da persone che nemmeno mi conoscono eppure mi voglio bene. Anche se non sto rispondendo, sappiate che li apprezzo. Grazie", dice Manuel intervistato da Il Messaggero.



E ora? "La riabilitazione prima di tutto. E' fondamentale cominciarla al più presto. Con papà, mamma e la Federazione, stiamo valutando il centro migliore e più idoneo al mio caso, aspettiamo anche gli esami finali e le valutazioni dei medici".