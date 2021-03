Maltempo, alberi caduti e allagamenti a Roma: traffico in tilt

Vigili del Fuoco

Allagamenti e alberi caduti a Roma per il maltempo. Sono oltre 50 gli interventi effettuati da lunedì sera dalla polizia locale. Per allagamenti si sono rese necessarie chiusure e deviazioni del traffico in numerose zone della Capitale. In alcuni casi gli agenti e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza delle aree a causa della caduta di alberi o rami.