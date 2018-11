Mafia Capitale, indagine parallela: rinviate a giudizio 13 persone

Il gip di Roma ha rinviato a giudizio 13 persone per un presunto giro di tangenti (soldi, assunzioni e altre utilità) legato all'assegnazione di lavori in alcuni campi nomadi di Roma. E' un'indagine parallela a quella per Mafia Capitale. Via libera anche a 4 patteggiamenti. Rinviati a giudizio, tra gli altri, funzionari del dipartimento politiche sociali del Comune, imprenditori e altri pubblici ufficiali. Il 19 aprile inizia il processo.