Madonna di Trevignano, via croci e sedie dal Campo delle Rose: le immagini

In esclusiva a "Pomeriggio Cinque News" le immagini delle operazioni di rimozione dei manufatti fatti installare nel corso degli anni da Gisella Cardia e dal marito Gianni. Nessuno stop invece agli incontri tra i fedeli ogni tre del mese, data in cui Cardia sostiene di vedere la Madonna. "I fedeli hanno confermato che saranno lì anche martedì 3 settembre perché non sono i manufatti a rendere un luogo sacro", fa sapere l'inviata Mediaset che spiega di aver parlato con alcuni di loro.