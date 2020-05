Lunghe code per i mezzi pubblici a Roma: "Il distanziamento non esiste"

"Mancano mezzi pubblici, soprattutto nelle periferie. Non possiamo viaggiare così aiutateci". Questo l’allarme lanciato a "Pomeriggio Cinque" da alcuni cittadini del quartiere "Ponte Mammolo", nella periferia di Roma, finito al centro della cronaca nelle ultime ore dopo che sul web hanno iniziato a circolare le foto di decine di passeggeri assembrati davanti alla stazione della metropolitana già dalle prime ore del mattino.

"Abbiamo bisogno di più corse, purtroppo sugli autobus non riusciamo a mantenere le distanze perché siamo tantissimi, siamo ammassati come pecore", racconta la signora Romina in collegamento con la trasmissione condotta da Barbara d’Urso. "Io prendo solo autobus e il distanziamento non esiste, gli autobus fanno pietà. È pieno di gente che le regole non le vuole rispettare. Servirebbe un controllore per ogni autobus - ribadisce invece la signora Patrizia - Se la gente non ha capito come ci si comporta sugli autubus serve una persona che glielo faccia capire".