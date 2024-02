Latina, 16enne denuncia l'ex grazie a un tema su Giulia Cecchettin: "Costretta ad avere rapporti sessuali"

La denuncia sul tema: io perseguitata e violentata

Come scrive il Messaggero, la 16enne ha trovato il coraggio di denunciare scrivendo in terza persona quello che stava provando in quel momento. La storia con l'ex fidanzato, che frequenta lo stesso istituto ma una classe diversa, era finita il 10 ottobre, dopo quasi due anni di fidanzamento. Gli effetti di quella storia, però, ancora si ripercuotevano nella sua quotidianità. La ragazza era minacciata, pedinata, perseguitata anche sui social network. Aveva iniziato a cambiare la sua routine, a isolarsi a causa dell'ex fidanzato. E nel tema che ha sottolineato come "l'amore dovrebbe essere cosa ben diversa dall'essere pedinata, minacciata e costretta a subire atti sessuali contro la propria volontà, immortalati anche in un video con un telefonino".