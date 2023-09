Infermiera uccisa a Roma, il killer di Rossella Nappini rischia l'ergastolo | L'ha uccisa con 20 coltellate

Gli elementi da chiarire

Sono ancora molti gli elementi da chiarire dagli investigatori di Roma, che non credono che il movente sia legato alla fine della loro relazione. La domanda a cui dovranno dare risposta è: come mai il 45enne aveva ancora accesso alla casa della madre e continuava ad avere un legame con Rossella Nappini? La sera in cui è avvenuto l'efferato omicidio, Harrati ha passato l'intero pomeriggio in casa della madre con l'infermiera. Forse tentava di stabilirsi in quella casa o chiedeva denaro? La Nappini è stata infatti uccisa sul pianerottolo di casa. Era uscita per andare a prelevare alle Poste. Forse il rifiuto di dare dei soldi all'uomo, ha scaturito la rabbia dell'assassino, conosciuto già dalle forze dell'ordine per rapina e per il suo carattere irascibile.