Latina, esplode un serbatoio di gas liquido in un'azienda: un morto e un ferito

"È un momento molto triste per la comunità". Così il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha commentato l'incidente mortale sul lavoro che c'è stato all'interno dell'azienda Pst. "In questo periodo si sono verificate troppe disgrazie nella nostra zona, come incendi e incidenti stradali. A queste ora si è aggiunta una tragedia sul lavoro", ha spiegato.