Incendio in una villetta vicino a Roma, muore anziano

Un anziano è morto in un incendio divampato nella serata di domenica in un villino ad Aranova, vicino a Roma. Stando a quanto emerso, sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, a trovare il corpo dell'uomo di 86 anni. Ancora da accertare le cause dell'incendio: tra le ipotesi più avvalorate quella che l'anziano possa essersi addormentato con la sigaretta accesa.