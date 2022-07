Incendio a Roma, vigili del fuoco: "Situazione generalmente sotto controllo"

Roma, in fiamme bancarella di libri usati in piazzale Flaminio

E' visibile praticamente da tutta la capitale la nube nera che si è alzata nell'incendio scoppiato in un autodemolitore nel quartiere Centocelle di Roma. Paura tra i cittadini che, nella zona coinvolta dal rogo, sono stati invitati a non aprire le finestre e ad usare le mascherine per proteggere le vie aeree.

Il vasto incendio si è sviluppato nelle attività di autodemolizione e nella vegetazione tra via Togliatti, via Casilina, via dei Romanisti, via Fadda, nella zona di Centocelle.

Persone evacuate tornate nelle loro abitazioni -

Come comunicato dai vigili del fuoco, nel corso della notte sono tornate nelle loro abitazioni le persone evacuate precauzionalmente a causa dell'incendio.

Ancora chiusa via Palmiro Togliatti -

L'incendio, però, ha ancora riflessi sulla circolazione nella Capitale. Resta infatti chiusa via Palmiro Togliatti tra via Casilina e via Fadda per consentire il movimento dei mezzi di soccorso.

Arpa Lazio controlla la qualità dell'aria -

Intanto, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio rende noto che "sono stati posizionati due campionatori, uno nell'Aeroporto militare Francesco Baracca, l'altro nella sede di via Saredo per verificare eventuali effetti sulla qualità dell'aria"