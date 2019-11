In Italia con barconi e fatte prostituire, sgominata banda di nigeriani

Reclutavano donne, anche minorenni, in Nigeria, che venivano trasportate in Libia con camion o bus e da lì, attraverso barconi, raggiungevano le coste italiane. Una volta sbarcate le ragazze, scappate dai centri d'accoglienza, erano costrette a prostituirsi a Roma. Sono 11 le misure cautelari a carico di altrettanti nigeriani. Tra le accuse sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù.