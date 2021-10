G20 Roma, piano sicurezza: in campo 5mila uomini, impiegati anche droni

ansa

Secondo una prima stima, potrebbero essere oltre 5mila gli agenti delle forze dell'ordine che saranno impiegati per garantire la sicurezza in occasione del G20 in programma nel weekend a Roma. Al quartiere Eur verrà predisposta un'area di massima sicurezza di oltre 10 chilometri quadrati presidiata da tiratori scelti. Saranno impiegati anche droni e dispositivi a tecnologia militare.