Furto in villa a Guidonia, l'appello del proprietario: "Riportatemi l'urna di mia moglie"

"Non mi hanno tolto un pezzo di cuore, a me l'hanno tolto tutto. Io e Sonia eravamo una cosa sola, l'ho conosciuta a 17 anni e a 20 l'ho sposata", prosegue ancora Giampiero Mattioli, legato alla moglie per ben 43 anni.

Quindi, l'appello: "Spero che questi ragazzi, perché di ragazzi si parla, abbiano ancora un pezzettino di cuore. Sicuramente lo hanno scambiato per un portagioie che per loro non ha nessun significato. Ma dentro c'era una grande gioia che nessuno mi può più ridare".