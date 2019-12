Roma, imbrattata con una svastica la targa dedicata alla partigiana Tina Costa

"Con grande indignazione denunciamo che a Roma èstata imbrattata con una svastica la targa che ricorda la nostra compagna partigiana e comunista Tina Costa scomparsa nel marzo scorso. La targa era stata apposta solo venti giorni fa dal VII municipio che ha dedicato alla memoria di Tina il giardino antistante la sede in Piazza Cinecitta". Lo rendono noto Maurizio Acerbo, segretario nazionale PRC-S.E. Vito Meloni, segretario Federazione di Roma e Giuseppe Carroccia, segretario circolo Luigi Longo. Per coprire la svastica è stato quindi apposto un cartello con la frase di Tina imbrattata: "Sarò in piazza fino a quando avrò l'ultimo respiro perché so di essere dalla parte del giusto e che le mie idee sono condivise da tanti".