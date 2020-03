Un ponteggio di otto piani è crollato nella notte tra lunedì e martedì in via Fadda, in zona Don Bosco a Roma. Lo riferisce la polizia locale intervenuta sul posto con il gruppo Tuscolano. Il crollo non ha causato feriti ma ha interessato i veicoli in sosta. L'area è stata posta sotto sequestro. Indagini della Polizia Locale per fare chiarezza sulla vicenda. Sul posto anche alcune squadre dei vigili del fuoco.