15 luglio 2022 18:36

Roma, aperta in Campidoglio la camera ardente per Eugenio Scalfari

Aperta in Campidoglio dalle 16 alle 19 la camera ardente per Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica morto giovedì 14 luglio a 98 anni. Sabato nella Sala della Protomoteca la cerimonia di commemorazione. Dal Papa a Mattarella e Draghi, innumerevoli i messaggi di cordoglio per il giornalista che per 70 anni è stato protagonista della storia dell'Italia. Tanti i vip ma soprattutto i giornalisti che si sono messi in coda per dare l'estremo saluto.