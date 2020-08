Latina, i cani dell'omicidio-suicidio di Aprilia hanno trovato una nuova famiglia

Marito e moglie vengono trovati morti nella loro abitazione e i loro due cani restano "bloccati" nella casa sottoposta a sequestro senza la possibilità di essere presi in custodia. A un mese dal presunto omicidio-suicidio di Aprilia, in provincia di Latina, i due animali sono stati prelevati dal reparto Noorsa delle Guardie Ecozoofile. Per la coppia a quattro zampe è già stata trovata una nuova famiglia adottiva. Per il momento, gli operatori li hanno trasferiti in un luogo sicuro in attesa dei controlli sanitari.