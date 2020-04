Posti di blocco a Roma, sulla Flaminia, per evitare l'esodo di Pasqua. I carabinieri controllano e fermano le auto nel tentativo di accertare i motivi delle uscite da casa e impedire la fuga verso le secondo case o i litorali, visto il lockdown in corso e i divieti di spostamento in vigore in base alle norme anti-coronavirus.