A Fiumicino come in "The Terminal", artista cinese si laurea e resta senza documento: bloccata in aeroporto da clandestina

Come Tom Hanks in "The Terminal", ma questo non è un film.

Per non finire incriminata, l'artista cinese Flora Zeng, 29 anni, non può mettere il naso fuori dalla stanza in cui si trova rinchiusa da sabato, nell'area franca del terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino. Laureatasi in soli tre anni presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, la pittrice, una promessa nel suo campo, è ufficialmente una clandestina e lo ha scoperto al controllo passaporti atterrando a Roma da Shanghai, dove era volata a settembre per festeggiare in famiglia l'ambito titolo di studio. Nel frattempo, però, la questura di Bologna, notificando la comunicazione in sua assenza, non aveva rinnovato il suo permesso di soggiorno per studio, perché, con il conseguimento della laurea, Flora Zeng ne aveva perso i requisiti. Si lavora per trovare una soluzione, ma è difficile stabilire quanti altri giorni la giovane dovrà rimanere bloccata a Fiumicino.