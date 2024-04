Valentano (Viterbo), scoperto finto medico di 22 anni, una paziente: "Tutti sapevano"

Come riportato a "Pomeriggio Cinque", il giovane avrebbe lavorato come guardia medica per un anno, senza però avere alcun titolo

È quanto accaduto a Valentano , piccolo centro con meno di tremila abitanti in provincia di Viterbo , dove un ragazzo di 22 anni del posto avrebbe esercitato la professione, come guardia medica , tra gennaio 2023 e febbraio 2024.

Come riportato da "Pomeriggio Cinque" durante la puntata di giovedì 18 aprile, il giovane sarebbe stato smascherato dai carabinieri con l'accusa di esercizio abusivo della professione, al termine delle indagini partite da alcune segnalazioni di pazienti. Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, il 22enne avrebbe sempre agito in presenza e con il consenso di altri tre medici della stessa struttura, anche loro denunciati.

"Tutto è iniziato dalla segnalazione di una persona che aveva bisogno delle cure della guardia medica e qui ha notato delle anomalie, facendo partire i controlli dei carabinieri" riporta l'inviata Giorgia Scaccia, in collegamento proprio da Valentano. "Dopo le opportune verifiche si è scoperto che non aveva alcun titolo, cioè effettuava delle prestazioni di esclusiva pertinenza del personale medico senza poterlo fare".

"Poteva fare qualche ecografia forse, non lo so, però il responso non lo dava lui", spiega una paziente intercettata dalla trasmissione di Canale 5, confermando che tutti sapevano. "Penso che se lui possa aver fatto qualche ricetta, gli è stata data la possibilità e non avrebbe fatto di testa sua".