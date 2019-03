Esplosione per una fuga di gas in un villetta a Frascati, muoiono padre e figlio

Un'esplosione, forse per una fuga di gas, si è verificata in una villetta a due piani a Frascati, in provincia di Roma. Due persone sono morte. Le vittime sono Angelo Bernardini, di 51 anni, e il figlio Mario di 21 anni. Leggermente ferita la madre del giovane, soccorsa da personale del 118. Un altro figlio della coppia, di 17 anni, non era in casa.