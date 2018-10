Emanuela Orlandi, forse di due persone le ossa trovate nella Nunziatura vaticana

Potrebbero appartenere a due persone le ossa ritrovate in un edificio adiacente al Palazzo della Nunziatura vaticana, a Roma, e collegate forse al caso Emanuela Orlandi. Durante i lavori di rifacimento del pavimento gli operai avrebbero ritrovato uno scheletro quasi intero e, in un altro punto, altri frammenti di ossa. La Procura della Capitale procede per omicidio e ha disposto accertamenti sui resti.