Droga, ultras "Irriducibili" arrestato a Roma per spaccio di cocaina

Un 36enne romano, ultras degli "Irriducibili" della Lazio, è stato arrestato nella Capitale per spaccio di cocaina. Gli agenti del commissariato Prati lo hanno sorpreso in via Cola di Rienzo con una busta che conteneva otto involucri di cocaina. Durante i controlli sono stati sequestrati altri cinque involucri della stessa sostanza stupefacente e 1.210 euro in contanti.