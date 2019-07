Desaparecidos, 24 ergastoli a militari: tra vittime anche italiane

La prima Corte d'assise d'appello di Roma ha inflitto 24 ergastoli a ex Capi di Stato ed esponenti delle giunte militari e dei servizi di sicurezza di Bolivia, Cile, Perù e Uruguay in carica tra gli anni '70 e '80, accusati di aver repressione gli oppositori, tra i quali 23 italiani. In primo grado c'erano state 8 condanne all'ergastolo e 19 assoluzioni per il cosiddetto "Piano Condor" attuato dalle autorità sudamericane.