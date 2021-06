Covid, 1.197 nuovi casi su 249.988 tamponi e altri 28 morti | Tasso di positività si attesta allo 0,47%

In Italia si sono registrati 1.197 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore , a fronte di 249.988 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta allo 0,47%. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 28 (il giorno precedente erano stati 35). In calo le terapie intensive (-22) e i ricoveri (-176). I guariti da ieri sono stati 4.087 .

Continua il calo delle ospedalizzazioni sia in terapia intensiva, con -22 per un totale di 394 e 10 ingressi giorno, sia in reparto con -176 ricoverati e 2.504 nel complesso. Scende sotto soglia 90mila il numero degli attuali positivi al Covid in Italia: secondo i dati del bollettino del ministero della Salute sono infatti 89.150 le persone oggi alle prese con il virus, con un calo di -2.922 rispetto alle 24 ore precedenti. Di queste 86.252 sono in isolamento domiciliare.