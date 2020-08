Coronavirus, Zingaretti: "Via ai test rapidi a Fiumicino"

Dal 16 agosto saranno operativi all'aeroporto di Fiumicino i test per il Covid. Lo annuncia via Facebook il governatore del Lazio Nicola Zingaretti precisando che lo scalo alle porte di Roma "rappresenta il 70% del traffico nazionale". Quaranta operatori saranno attivi "solo a Fiumicino - spiega - e 120 operatori sanitari coinvolti nei drive-in per i tamponi". Infine un appello: "Faremo di tutto, ma occorrono comportamenti responsabili".