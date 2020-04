Coronavirus, Roma: a Pasqua più controlli e posti di blocco

A Roma, in vista del weekend di Pasqua, ci saranno servizi mirati e rafforzamento dei controlli della polizia locale, soprattutto sulle strade consolari e sulle direttrici verso il mare. Sarà massima l'attenzione per monitorare eventuali spostamenti verso le seconde case e in tutte le aree verdi e i parchi. Verranno effettuati posti di blocco con controlli a campione, per verificare il rispetto delle misure per contrastare il coronavirus.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui