Coronavirus, rivolta nel carcere di Rieti: tre i detenuti morti

Il bilancio della rivolta scoppiata nel carcere di Rieti è di tre detenuti morti verosimilmente per overdose dopo aver assunto farmaci (probabilmente metadone) dopo l'assalto all'infermeria del penitenziario. Altri 8 detenuti sono stati trasportati in ospedale, e 3 di loro sono attualmente ricoverati in terapia intensiva. La sommossa ha coinvolto una cinquantina di detenuti, molti dei quali sono rimasti per ore sul tetto del carcere.

