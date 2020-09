Coronavirus, positivo uno studente: chiuso liceo "vip" a Roma

Il liceo dell'istituto De Merode, a piazza di Spagna a Roma, è stato chiuso fino al primo ottobre dopo un caso di positività al coronavirus tra gli studenti. La Asl aveva dato indicazione di mettere in isolamento la classe e i docenti entrati in contatto con l'alunno ma il preside dell'istituto privato, frequentato anche da alcuni appartenenti a famiglie "vip", ha optato per la chiusura. In queste 2 settimane si procederà con la didattica a distanza.