Coronavirus, nel Lazio verso l'obbligo di mascherine all'aperto

Nelle prossime ore nel Lazio potrebbe scattare l'obbligo di mascherine all'aperto. La misura mira a contenere i contagi da coronavirus, in rialzo nella Regione negli ultimi giorni, e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale. L'introduzione dell'obbligo dovrebbe arrivare prima del fine settimana, in modo da contenere il contagio nelle zone della movida.