Coronavirus, nel Lazio kit per monitoraggio a casa

La Regione Lazio ha predisposto un kit per il monitoraggio di chi è in isolamento domiciliare: i primi 500 saranno consegnati in settimana. Grazie ai kit i pazienti potranno anche parlare con i medici e dare misurazioni in automatico tra cui l'ossigenazione del sangue che insieme alla temperatura è uno degli elementi di alert. Nei kit, tra l'altro, ci sono un saturimetro e un termometro e i dati, via web, vengono inviati ai medici di riferimento. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui